英相強生強調：女王健康狀況良好

（法新社羅馬30日電） 醫療團隊昨天建議高齡95歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）再休息2周。英國首相強生30日強調，女王的健康狀況良好。

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白金漢宮29日表示，女王上周在醫院進行過夜「初步檢查」後，將接受醫師建議再休息2周，期間僅會從事較輕鬆的工作。

上周女王取消為期2天的北愛爾蘭之旅；她原訂31日參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26），如今相關行程也被擱置。

據白金漢宮的說法，根據最新建議，女王將繼續履行其文書職責、參加線上活動等，但在接下來2周內不會進行官方訪問。

強生在羅馬參加20國集團（G20）峰會時告訴英國電視台「第四頻道」（Channel 4）：「我曾與女王陛下談話，她的健康狀態很好。她只是必須遵守醫囑，休息一下。我認為這很重要，全國人民都希望她身體健康」。

這位英國在位時間最長的君主將於2022年慶祝她即位70周年的白金禧年。伊麗莎白二世女王向來以其對王室職責的堅定承諾聞名，如今決定暫時休息，相當罕見。

白金漢宮透過最新聲明表示，女王仍然「堅定打算」參加11月14日為英國退伍軍人舉行的「國殤星期日」（Remembrance Sunday）紀念活動。

© 2021 AFP