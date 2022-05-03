英相強生承諾抗通膨 拒對能源巨擘課暴利稅

（法新社倫敦3日電） 英國首相強生（Boris Johnson）今天承諾採取更多措施，應對不斷攀升的生活成本。這項議題在本周即將舉行的地方選舉成為焦點。

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然而，強生也再次拒絕對能源巨擘施加一次性的暴利稅，以抵銷讓各個家庭吃不消的飆升帳單。

英格蘭多數地區，以及蘇格蘭和威爾斯5日將舉行地方議會選舉，被視為對強生首相職務的一次公投。

反對黨持續把焦點放在令人瞠目結舌的食物與能源價格飆漲，稱許多民眾現在面臨兩難。

在英國獨立電視台（ITV）的訪問中，一名77歲觀眾告訴強生，因為電費帳單漲太多，她現在一天只能吃一餐，並整天利用倫敦長者享有的「免費搭乘」福利，搭公車在外遊盪，以避免待在家裡，藉此減少電費開銷。

身為前倫敦市長的強生回應：「24小時的免費公車搭乘確實是我推行的福利。」

工黨勞工與退休金髮言人艾希華斯（Jonathan Ashworth）稱這情況令人感到「可恥」，並稱強生的反應顯示他根本「與現實脫節」。

英國的通貨膨脹來到30年新高，主要是因為經濟從疫情重創中復蘇，以及受到全球能源供應短缺的衝擊。

強生表示，增加國家支出恐進一步推升通膨，並指稱烏克蘭戰爭導致缺乏飼料，連帶造成雞肉成本增加。

他也指責前一代政府沒有投資新發電廠，以確保國家能源安全。

英國石油公司（BP）儘管因業務退出俄羅斯而在第一季呈現凈虧損204億美元，但以重置成本計算的獲利卻是飆漲。

由於俄烏衝突推升石油與天然氣價格，BP第一季營收大幅成長40%，來到510億美元。

然而，強生表示對能源大廠開徵暴利稅將讓投資卻步，更難達成凈零排放的環境目標。

© 2022 AFP