英相強生捍衛脫歐政策

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（法新社曼徹斯特3日電） 正當英國面臨脫離歐洲聯盟（EU）後更顯嚴重的供應鏈危機，英國首相強生今天在保守黨年度全國代表大會場邊受訪時仍表示，他拒絕讓英國經濟重回脫歐前的「破碎」狀態。

英國保守黨自2019年以來首場實體全代會於英格蘭西北部的曼徹斯特（Manchester）登場，強生（Boris Johnson）在開幕演說中釋出樂觀訊息，對黨代表承諾將加緊推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復蘇計畫，好讓英國在基礎建設到氣候變遷等各項領域「重建美好未來」。

自從英國脫歐1月生效、人們能夠自由跨境移動的日子結束後，英國的外國貨運司機持續流失，如今更是大量出走。但倫敦試圖將此歸咎於全球疫情危機。

英國超市供貨已受到影響，貨架空蕩的情況越來越常見。運油車司機不足也引發民眾湧入加油站恐慌購油，迫使強生出動軍方運補儲油。

英國政府現在還面臨畜牧業提出警告說，若不緊急引進大量外籍屠宰場工人和屠夫，未來幾天將有數十萬頭豬只被迫焚化。

然而，強生今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，脫歐前的英國經濟是「破碎的」，現在則正在經歷必要改變。

強生說：「我們不該做的，是讓所有這些產業乾脆回到陳腐、失敗的舊模式，這種模式的特徵是藉助缺乏控管的低薪移民。因此是的，我們會有一段適應期。」

© 2021 AFP