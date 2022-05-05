英相強生期中考 一次看懂英國地方選舉

（法新社倫敦5日電） 英國的英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區今天舉行地方選舉，以下詳細說明投票相資訊及本屆選舉重要看點。

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● 投票時間是何時？

投票時間自格林威治標準時間（GMT）5日早上6時開始，至晚間21時結束。

● 選舉結果預計何時出爐？

英格蘭逾半議會將自5日投票站關閉後開始計票，其餘將於6日早上開始計票。

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭將於6日早上開始計票，預計當晚就會公布完整計票結果。

● 選民資格為何？

在英格蘭和北愛爾蘭地區，年滿18歲的英國公民以及居住在英國的歐洲聯盟（EU）或大英國協成員國公民皆可參與投票。

在蘇格蘭和威爾斯地區，凡是在英國合法居住且年滿16歲的外國公民也可投票。

● 選舉範圍包括哪些地區？

在英格蘭地區，包括伯明罕 (Birmingham)、里茲（Leeds）和曼徹斯特（Manchester）等主要都會區，以及倫敦所有的32個行政區在內，共約146個議會、4360個席位可供競爭。

英格蘭北部的南約克郡（South Yorkshire）將選出地區市長，以及1000個教區議會（parish council）席位。

蘇格蘭則有32個議會、共1227個席位；威爾斯有22個議會、共1234個席位。

北愛爾蘭需投票選出貝爾法斯特（Belfast）下放政府北愛議會的90名成員。

● 本屆選舉有哪些主要議題？

本屆選舉將決定由誰負責執行當地民眾服務工作，如道路維護、公車路線、圖書館、垃圾收集與回收、規畫應用等。

北愛議會有權就當地住房、就業、教育、健康、農業和環境制定相關法律。

除地方議題外，國家問題也可能在投票中發揮重要影響力。

5日的投票受到密切關注，是因為民眾擔憂食品和能源價格大幅上漲，導致生活成本飆升。

本屆選舉也將被視為對英國首相強生（Boris Johnson）支持度的考驗，此前一系列醜聞（包括首相官邸違反防疫規定）讓他的地位岌岌可危。

● 哪些地方是一級戰區？

英國主要反對黨工黨希望在倫敦取得進展，尤其是在西敏區（Westminster）、萬茲渥斯區（Wandsworth）、肯辛頓區（Kensington）和切爾西區（Chelsea）等保守黨據點。

保守黨控制的巴奈特（Barnet）也是觀察重點地區，以了解工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）能否重獲猶太選民的支持，這些選民因工黨前任領袖推行反猶太主義，成群結隊離開工黨。

工黨還希望光復2019年上屆選舉被保守黨奪下的前心臟地帶，如英格蘭中部的杜德利（Dudley）和英格蘭北部地區。

在北愛爾蘭，一般預料，親愛爾蘭民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）將於北愛成立101年後首度躍居為第一大黨。

貝爾法斯特也將密切關注選民對不結盟政黨的支持度，例如聯盟黨（Alliance）和綠黨（Green），也可能出現呼聲，呼籲修改聯合主義者和民族主義者1998年達成的權力分享協議。

北愛爾蘭30年衝突造成數以千計人喪命，共和派希望北愛加入愛爾蘭共和國，統一派希望續留英國。1998年簽署的耶穌受難日和平協議大體上終結了暴力，但部分持不同立場的愛爾蘭好戰分子依舊反對這項權力分享協議。

© 2022 AFP