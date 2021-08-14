英相強生矢言不背棄阿富汗

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（法新社倫敦13日電） 英國首相強生（Boris Johnson）今天矢言不會背棄阿富汗，但也證實，在武裝組織塔利班（Taliban）的閃電攻勢下，多數使館人員即將撤離。

隨着塔利班攫取愈來愈多城市，英國政府已派遣約600名軍人前往阿富汗協助約3000名英國人撤離。強生表示，還留在首都喀布爾（Kabul）的「大批」使館人員將返回英國。

強生與內閣高階官員召開危機因應會議後表示，西方國家支持正被圍困的阿富汗政府，仍有戰略利益。

他告訴記者：「對於英國的能力，或任何國家要在阿富汗以軍事手段解決問題、以戰爭解決問題的能力，我認為我們必須務實一點。」

「我們肯定能做的是，和我們在那個地區及世界各地的所有夥伴合作，他們和我們在避免阿富汗再度成為恐怖主義溫床上有共同利益。」

強生強調： 「我們現在必須做的，不是背棄阿富汗。」

他說，英國對於自身在阿富汗扮演的角色「非常自豪」，尤其是在促進女童教育方面，但塔利班的侵略正危及這些成果。

與此同時，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，美國總統拜登決定撤軍，北大西洋公約組織（NATO）盟邦只得跟進，「在當地留下爛攤子」，並讓塔利班順勢佔了上風。

他也預言極端組織蓋達（Al-Qaeda）將因此受益。在2001年911攻擊事件導致西方進軍阿富汗之前，塔利班就為蓋達提供庇護。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP