英相派對門共收126張罰單 首相夫婦財相入列

（法新社倫敦19日電） 倫敦警方今天宣布，他們已完成動搖首相強生政府地位的「派對門」醜聞相關調查，總計發出126筆罰款。

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倫敦警方透過聲明表示，在「派對門」案件違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定的罰款對象中，女性佔73筆，男性有53筆，還有人收到不止一份罰款通知。

警方調查範圍涵蓋2020年5月到2021年4月期間，在唐寧街首相官邸和政府部門的8次聚會。

警方上周說，他們已開出100多筆罰款。罰金總額尚待確定，但最嚴重的違規行為罰款可能介於30英鎊到1萬英鎊（約新台幣1100元到37萬元）之間。

到目前為止，遭開罰對象包強生本人、夫人凱莉（Carrie Johnson），以及財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）等。

倫敦警方說，相關調查於1月25日開始進行，12名警員仔細檢查345份文件，包括電子郵件、出入記錄、日記和證人陳述，此外還有510張照片、監視器影片以及204份問卷。

倫敦都會區警局代理副局長波爾（Helen Ball）說：「倫敦都會區警局的立場很清楚，雖然我們不會定期回溯調查違規行為，但在某些情況下，這樣做可能有其必要。」

她說：「考慮到待審訊息的數量，我們的調查可說相當徹底而公正，並且已經儘快完成。」

派對門曝光後，強生為違反防疫規定道歉。儘管他是第一位遭警方依據刑事調查事證裁罰的英國首相，但他仍堅決履行職務，拒絕下台。

這起醜聞也激起民眾對執政黨保守黨的不滿。保守黨在本月5日舉行的地方選舉中慘遭滑鐵盧。

© 2022 AFP