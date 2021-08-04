英研究：完整接種疫苗者中 1/3 COVID-19篩檢可能陽性

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（法新社倫敦4日電） 根據今天公布一項正在進行中的人口調查，英格蘭完整接種疫苗者中，有1/3的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢可能呈陽性。

倫敦帝國學院（Imperial College London）科學家和市場研究機構「易普索莫里」（Ipsos MORI）這項長期研究的最新發現，是以6月24日至7月12日採集的9萬8233份拭子樣本進行分析。

研究顯示，每160人中就有一人感染新型冠狀病毒，未接種疫苗者的患病率為1.21%，完整接種疫苗者的患病率則為0.40%。

這項研究也發現，相較於未接種疫苗者，完整接種疫苗的人或許較不可能將病毒傳染給他人。

儘管如此，在英國政府於7月19日解除英格蘭所有防疫限制措施，包括撤銷在某些室內場所佩戴口罩的法律規定後，英國官員和科學家仍敦促各方謹慎以對。

上周泄露的一份美國政府文件警告，完整接種疫苗者間的染疫情形並不如之前所想那般罕見，而這類確診病例具有高度傳染性。

倫敦帝國學院公共衛生學院教授兼此研究計畫主任艾略特（Paul Elliott）表示，調查結果「證實了我們先前的數據，顯示兩劑疫苗都能提供良好的防護」。

「但我們仍可看見感染風險依然存在，因為沒有一種疫苗是100%有效，而我們也知道有些接種兩劑疫苗者仍可能感染這種病毒而生病。」

「因此，即便放寬限制，我們仍應謹慎行事，以協助保護彼此並遏止感染率」

自鬆綁防疫規定以來，英國衛生部每天通報的COVID-19確診病例有所下降，而人口調查顯示，感染率可能仍在上升，但速度有所減緩。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP