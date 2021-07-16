英研究：每2名染疫住院患者就有1人出現併發症

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（法新社巴黎16日電） 根據今天發表的新綜合研究報告，每兩名因COVID-19重症住院的患者中，就有一人會出現其他併發症，連一向健康的年輕人都不能倖免；專家說，接種疫苗對預防併發症非常重要。

撰寫報告的作者說，研究結果顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者和醫療照護機構都蒙受「深遠的」短期與長期健康影響。

研究人員搜集英國各地超過300間醫院、逾7萬名染疫住院病患的資料，發現最常見的併發症是腎臟和肺部問題，神經和心血管疾病也相當普遍。

研究發現，連以往健康狀況良好的年輕人出現併發症的機率都很高，在19歲至29歲群體中，染疫住院後出現至少一項併發症的發生率是27%，30歲至39歲則是37% 。

這項研究發表在「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊。作者表示，此一發現為政策制定者敲響一記警鐘，亦即有必要替染疫倖存者規畫長期支持。

研究作者之一、英國利物浦大學（University of Liverpool）教授森普（Calum Semple）說：「目前的論述認為，Covid-19隻對年長者和本身有其他疾病的患者具有危險性，而這項研究發現與之相抵觸。」

他補充說：「即使在年輕成年人身上，入院時的病重程度也是預測併發症的指標，因此預防併發症需要最基本的防疫策略，也就是接種疫苗。」

數據顯示，男性病患發生併發症的比例高於女性，非裔族群又略高於白人族群。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP