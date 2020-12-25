英研究：變種病毒株恐導致國內更多病歿

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（法新社巴黎24日電） 新型冠狀病毒在英國出現傳染力更高的變種，科學家們在一份研究里警告，變種病毒株比原本的病毒株傳染力平均高出56%；專家敦促應加快疫苗施打以防止更多人病亡。

法新社報導，英國首相強生（Boris Johnson）19日宣布耶誕假期要執行更嚴格封城令時指出，變種病毒株「比原有病毒的傳染力高70%」，但根據倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的預估，變種病毒傳染力應較現有的病毒株高56%。

變種病毒株11月在英格蘭東南部出現，隨即迅速擴散。根據倫敦大學衛生暨熱帶醫學院「傳染病數學模型中心」（Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases）昨天公布的研究報告，變種病毒很可能讓明年的新型冠狀病毒住院病患與病歿人數增多。

研究人員把重點放在英格蘭東南部、東部和倫敦等地。他們表示，目前還不能確定變種病毒株會否比先前的更致命。

研究人員說：「儘管如此，病毒的傳染能力增加，仍可能導致疫情大量擴散，即便12月19日前已實施的地方層級管制措日後繼續維持，預料COVID-19的住院病患與不治人數會在2021年進入更高的階段，會比2020年所觀察到的數量更多。」

研究報告的作者們更警告，即便英格蘭11月實施所實施相對寬鬆的全國封城，都不足以預防染傳擴大，「除非中、小學與大學都停課」。

報告指出，與此同時，鬆綁任何管制措施都可能加速疫情飆升，意味「有必要大舉加速疫苗施打，才能有效壓制住疫情升溫帶來的負荷」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP