英確診激增 義大利恢復英入境旅客隔離5天

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社羅馬18日電） 義大利衛生部長史伯蘭沙今天宣布，義大利將針對從英國入境的旅客恢復5天隔離要求。英國近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增染疫人數激增。

史伯蘭沙（Roberto Speranza）在社群網站臉書（Facebook）發文表示：「我已簽署一道新命令...對於來自英國的入境人士，實施5天隔離期及強制采檢措施。」

法新社報導，英國昨天通報新增1萬1007例確診。由於最早在印度出現的Delta變異病毒株肆虐，使得英國單日新增確診數自2月底以來首度破萬。

史伯蘭沙的命令還包括延長義大利現有對來自印度、孟加拉和斯里蘭卡人士的入境禁令。

史伯蘭沙並表示，新命令也允許來自歐洲聯盟（EU ）、美國、加拿大和日本人士入境，只要他們符合歐盟核發的「數位綠色證明」（Digital Green Certificate）要求。

若持有7月1日開始生效的數位綠色證明，代表已接種COVID-19疫苗、近期已采檢或曾染疫康復而已免疫。

目前來自美國、日本和加拿大的人士若要入境義大利，必須出示采檢陰性證明且入境後隔離10天，除非他們是搭乘少數「無疫」班機前來。

義大利曾是歐洲疫情最嚴重國家之一，但近幾周感染率驟降，國內大部分防疫限制也已解除。

© 2021 AFP