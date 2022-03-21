英美展開貿易談判 討論如何深化經濟關係

（法新社華盛頓21日電） 美國和英國今天展開英國脫離歐洲聯盟（EU）後的雙邊貿易事務談判，地點選在距離美國首都華盛頓僅一小時車程的港市巴爾的摩。雙方將討論如何深化彼此經濟關係。

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美國是英國最大貿易夥伴國，雙邊每年貿易總額約達2630億美元。兩國在服務貿易和外資直接投資等方面，關聯格外密切。

英國脫歐後，倫敦持續在國際間廣泛尋求貿易協議，以擴大自身貿易版圖；尤其希望加強和美國的貿易關係。

美國前總統川普（Donald Trump）任內，華府似乎準備好和倫敦達成新的雙邊協議，甚至已經開始談判；但現任拜登（Joe Biden）政府似乎不急着繼續談。

一位要求匿名的美國貿易事務高級官員表示：「別忘了這些（貿易）協議只是我們可使用的工具之一。」

另一名美國官員則透過電話告訴媒體，美方領談人美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在今明兩天的談判中，預料將提到「對於我們與英國的貿易往來，有必要發揮創意、跳脫傳統思考框架」。

這名官員指出：「有些我們的貿易工具是在數十年前發展出來，那已是好幾十年前的事，因此不是特別能夠反映當今我們面臨的全球挑戰。」

戴琪和英方領談人英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）預計將談論的議題，包括如何緩和全球供應鏈瓶頸、減少碳使用、促進數位貿易和透過伸張勞權來支持各自勞工。而最後一項是拜登政府偏好的議題。

時值俄羅斯3周多前入侵烏克蘭的戰事仍如火如荼進行。美國官員透露，美英這回談判不預期會宣布對莫斯科祭出新的制裁措施。其中一名官員指出，「部分原因是，許多重要的制裁項目決定權在美國政府其他單位」。

不過美國官員透露，這次談判「普遍將以我們在面對俄羅斯、面對中國時，能夠追求共同利益的眾多方式為基礎」。

他們還說，美英不太可能在巴爾的摩談論鋼品和鋁品的貿易紛爭，因為這項議題屬於美國商務部的權限。但他們指出，化解爭議已有長足進展。

© 2022 AFP