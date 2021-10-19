英美8國完整接種疫苗者 入境新加坡免隔離

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（法新社新加坡19日電） 新加坡今天開放來自8個國家，已完整接種疫苗的旅客能免隔離入境。商務中心新加坡計畫解除相關限制，準備與病毒共存。

新加坡最新的擴大鬆綁政策，始於上個月為德國、汶萊兩國已接種疫苗的旅客建立旅遊通道，現在進一步放寬給來自美國、加拿大、英國、丹麥、法國、義大利、西班牙與荷蘭的旅客。 新加坡航空表示，自阿姆斯特丹、倫敦、洛杉磯、紐約起飛，預定今天抵達的班機，都適用這項政策。 新加坡航空告訴法新社：「我們看到對疫苗接種者旅遊通道（Vaccinated Travel Lane）班機的需求強勁。需求橫跨各艙等，旅遊目的包括休閑、家庭旅遊、商務旅遊等。」 經這項計畫抵達新加坡的旅客，若已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，且在出國和抵達新加坡時篩檢都呈陰性反應，到星國後將不必隔離。這項規定自11月15日也適用來自韓國的旅客。 為利家庭旅行，新加坡允許12歲以下未施打疫苗的兒童，在符合這項政策規定者的陪同下入境。 新加坡一開始藉由封閉邊境、實施不同強度的封鎖、追蹤密切接觸者等方式抗疫，但隨着超過8成人口完整接種疫苗，有關當局迫切希望重振經濟。

新加坡總理李顯龍9日宣布「與COVID-19共存」一系列措施時說：「新加坡不能持續封鎖並無限期關閉。」

新加坡是數以千計跨國企業的區域辦公室駐點，仰賴新加坡身為商業與航空樞紐的地位維持營運。

分析家表示，新加坡的接種者旅遊通道政策，也可望為受疫情重創的航空和觀光業注入一劑強心針。 新加坡聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）區域經濟學家宋誠煥（Song Seng Wun）表示，疫情爆發前，觀光業收入約佔新加坡國內生產毛額（GDP）的5%。

他告訴法新社：「過去每個月旅客達到160萬人次，機場在疫情前每天要處理超過1000個航班，現在每天只有300多個航班。」 新加坡旅遊局的統計顯示，國際旅客人數從2019年創紀錄的1910萬人，下降到去年不到280萬人。

© 2021 AFP