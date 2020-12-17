英脫歐貿易協議談判有進展 漁權問題仍難解

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（法新社布魯塞爾16日電） 英國和歐洲聯盟（EU）談判代表就英國脫歐後貿易協議中的公平競爭監管部分已拉近彼此距離，然而在漁權問題上雙方仍存在嚴重分歧。

法新社報導，繼歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示「未來幾天將具決定性」後，雙方代表在布魯塞爾持續談判入夜。

在倫敦，英國首相強生（Boris Johnson）指出：「眼前是最好的機會，具有最大的希望，我盼海峽對岸的朋友和夥伴明白事理並達成協議。」

範德賴恩也承認，多次原定的最後期限都已錯過。不過，隨着英國2周後正式脫離歐洲單一市場，時間所剩無幾。

德國目前擔任歐盟輪值主席國，德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，她得知談判獲得進展，「但仍未見突破」。

梅克爾說，談判將持續「進行至本周末，看看是否能夠找到解決之道」。

若歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）和英國談判代表佛羅斯特（David Frost）達成任何協議，將須經過歐盟和英國國會批准。耶誕節和新年期間仍有可能舉行特別會議。譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP