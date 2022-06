英記者證實命喪巴西 原住民聯盟稱此案牽涉組織犯罪

(法新社巴西北阿塔拉亞17日電) 巴西警方今天說,在亞馬遜雨林發現的人類遺骸經法醫鑒定證實屬於英國記者菲力普斯,還說已在搜尋第3名涉及這起命案的男子。原住民聯盟表示,此案牽涉組織犯罪。

菲力普斯(Dom Phillips)和嚮導白瑞拉(Bruno Pereira)本月5日在鄰近秘魯和哥倫比亞邊界的偏遠地區野豬谷(Javari Valley)失蹤。警方本周稍早在坦承殺害兩人的漁民阿馬里多.奧里維拉(Amarildo da Costa Oliveira)帶領下,於叢林中的埋屍地點找到人類遺骸。

菲力普斯長期為英國「衛報」(The Guardian)和美國「華盛頓郵報」(The Washington Post)等國際媒體供稿,他失蹤前正為了一本有關亞馬遜永續發展的書取材。白瑞拉是國家原住民基金會(Funai)工作人員。

警方表示,他們的調查顯示涉案者不只有阿馬里多.奧里維拉和他的兄弟奧塞尼.奧里維拉(Oseney da Costa Oliveira),他們目前正在尋找名為達席瓦(Jeferson da Silva Lima)的第3名嫌疑人。

警方說:「調查指出這些兇手單獨行動,犯罪背後沒有首腦或犯罪組織。」

然而在搜尋行動中扮演要角的野豬谷原住民聯盟(Union of Indigenous Peoples of the Javari Valley, UNIVAJA)說:「這起罪行的殘酷程度表明了白瑞拉和菲力普斯意外碰上一個強大的犯罪組織,這個組織在當局調查期間不惜一切湮滅蹤跡。」

聯盟還說,自去年底以來就已多次告訴聯邦警方,有個犯罪集團在野豬谷活動。

警方表示,他們還在搜尋菲力普斯和白瑞拉最後被目擊時所搭乘的船隻。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)今天要求「究責並繩之以法」,普萊斯表示,菲力普斯和白瑞拉因支持保護雨林和原住民而遇害。

普萊斯在推特發文慰問家屬,並寫道「我們必須一起更加努力保護環境守護者和記者」。

秘魯今天估計約有100名身着傳統服飾的原住民在首都利馬(Lima)遊行,要求保護鄉土的自然資源,並為菲力普斯和白瑞拉之死哀悼。

聯合國昨天譴責巴西存在「殘酷的暴力行徑」,人權辦公室發言人夏姆達薩尼(Ravina Shamdasani)說,在巴西針對環保人士和原住民的攻擊和威脅「持續存在」,並敦促政府加強保護行動。

© 2022 AFP