英警告批評香港人士 避免前往與中國有引渡協議國家

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（法新社香港23日電） 人權倡議者布勞德（Bill Browder）今天表示，英國已警告他和其他批評北京人士，避免前往與中國有引渡協議的國家。

中國正以本身專制形象改造香港，在港區國安法實施後拘捕不少異議人士，並打壓民主運動。

中國聲稱港區國安法擁有普遍管轄權，這意味任何人無論其國籍或所在地都可能會觸法。

美國出生的英國公民布勞德表示，他最近被英國外交及國協事務部（Foreign Office）警告，如果他和其他維權人士前往願意將犯嫌引渡至中國的國家，北京當局可能會鎖定他們。

布勞德告訴法新社：「他們向我表示，我應該要小心與香港和中國簽訂引渡條約的國家，他們還宣讀那些地方的名單。」

中國與約60國簽署引渡協議，從民主國家如西班牙，到專制國家像是伊朗皆有。

在港區國安法通過後，有9個西方國家取消與香港的引渡協議，部分是由於港區國安法的治外法權主張。

目前中國當局尚未依港區國安法公開提出引渡要求，不過他們曾以違反國安法為由，要求以色列網站將網站內容移除，但遭到拒絕。

布勞德說，英國政府通知他的用意在於，提醒他港區國安法不僅針對香港人，還針對居住在香港司法管轄範圍以外人士。他也說，當局表示已聯絡名單上的其他人。

英國外交及國協事務部發言人表示：「無法就私下會晤內容置評。」

© 2021 AFP