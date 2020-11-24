英賽事可望開放觀眾 戶外場館最多4000人入場

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（法新社倫敦23日電） 3月疫情爆發後至今，英超球隊終於可望在英國政府公布新的解禁消息後，於下個月首度迎來數量有限的觀眾。

英國政府表示，從12月2日起，英格蘭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）低風險地區的戶外體育場館，每場比賽最多可開放4000人進場，獲准開放觀眾進場的運動中，有足球、橄欖球、賽馬等。

英國政府說，嚴格防疫封鎖措施一旦結束，疫情風險最低的第1級地區，戶外場館開放觀眾進場最多4000人，或場館可容納人數的一半，以人數較低者為準。

在第2級地區，進場人數需控制在戶外最多2000人，或場館可容納人數的一半。至於疫情仍舊嚴重的第3級地區，將不準觀眾進場。

法新社報導，自從3月開始首波封鎖措施後，英國的足球、橄欖球聯賽和賽馬場都不準觀眾進入。

在目前的封鎖措施之前，英國包括倫敦在內的大多數地區屬於第2級地區。

但英格蘭足球超級聯賽（Premier League）的利物浦（Liverpool）、曼徹斯特聯隊（Manchester United）及曼城（Manchester City）3大球隊，都在疫情仍舊嚴重的3級地區，因此12月2日是否能開放觀眾進場還有待觀察。

© 2020 AFP