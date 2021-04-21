英超6隊退出 歐超成立兩天就瀕臨瓦解

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦20日電） 英超6隊相繼表態退出歐超，讓12支歐洲足球強權自立門戶，另組「歐洲超級聯賽」的計畫宣布不到兩天，就大受打擊而瀕臨瓦解。

歐洲足壇包括英超的曼聯、利物浦、兵工廠、托登罕熱刺、曼城、切爾西，西甲的巴塞隆納、皇家馬德里、馬德里競技，義甲的AC米蘭、國際米蘭、尤文圖斯，共12支豪門球隊宣布自立門戶，另組「歐洲超級聯賽」（European Super League, ESL），為歐洲足壇投下震撼彈。但在引來各方反彈後，歐超在宣布成立不到48小時後，就面臨到瓦解的危機。

在曼城開了第一槍，決定退出歐超後，曼聯、利物浦、兵工廠、熱刺、切爾西也相繼宣布退出。

在英超6隊全數退出後，歐超目前剩下西甲的3隊和義甲3隊，聲勢大減後，後續能否持續運作，還有待觀察。

成立歐超的計畫令各界震驚，政界和足球有關當局更出現斥責的聲音，甚至威脅要對他們所謂「骯髒的12 隊」採取法律行動，讓這12隊可能在自己國家的聯賽，甚至在歐洲的比賽，都面臨禁賽的可能。

曼聯在聲明中說：「曼聯不會參與歐超。我們認真地聽取了球迷、英國政府，和其他球隊關鍵所有人的看法。我們仍致力於和整個足球大家庭的其他人合作，對比賽長期以來面臨的問題，提出可持續發展的解決方案。」

今天，曼聯也宣布執行副主席伍德華（Ed Woodward）將於年底去職。

英國數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）在推文中說：「整個歐超的計畫，說明了球團老闆與現實脫節的程度，他們完全錯估了球迷、球員、和整個國家的感受。足球是給球迷的。」

利物浦隊長韓德森（Jordan Henderson）代表球員在推特（Twitter）上公開他們反對歐超計畫的想法。

© 2021 AFP