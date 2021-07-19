英電視主持人不尊重澳洲防疫令 面臨遞解出境命運

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（法新社雪梨19日電） 英國右翼電視節目主持人凱蒂霍普金斯（Katie Hopkins）吹噓自己不尊重澳洲在入住防疫旅館的嚴苛規定後，坎培拉高階官員今天表示，澳方已經取消她的簽證。

澳洲媒體報導，凱蒂霍普金斯搭機飛抵雪梨，準備參加實境秀的錄影，但她在照片分享平台Instagram上傳影片卻顯示，工作人員送餐到她旅館房間時，她沒穿衣服也未戴口罩就應門。

法新社報導，從海外入境澳洲的旅客大多須依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，強制至旅館隔離14天。

內政部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，凱蒂霍普金斯的影片出現在網路上之後，澳洲出入境管理局「快速採取行動，確保撤銷她入境的簽證」。

安德魯斯告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「我們將儘快安排她出境。」

安德魯斯表示：「她顯然不是這個國家想留的人物，一刻都不讓她多待。」

凱蒂霍普金斯因常發表種族歧視、反伊斯蘭、反移民觀點而引發爭議。她也經常發言反對封城等COVID-19 防疫措施。

安德魯斯表示，澳洲其中一個州政府認定凱蒂霍普金斯來訪有利於國家經濟，才支持對她核發籤證。

「但她吹噓種種違反隔離措施的事實，實在令人反感。」

安德魯斯又說，凱蒂霍普金斯的行徑「對目前遵守防疫封鎖措施的澳洲民眾而言，無疑是甩了一記耳光，令人無法受。因此，就個人而言，我很高興她將離境」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP