英首相促G7助全球2022年底前接種

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（法新社倫敦5日電） 英國首相官邸今天說，首相強生將在下周七大工業國集團（G7）高峰會上敦促各國領袖，致力讓全世界在2022年年底前接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

英國6月11日將在英格蘭西南的康瓦爾（Cornwall）主辦G7高峰會，法國、義大利、日本、德國、美國、加拿大領袖都將與會。

英國首相強生（Boris Johnson）的唐寧街（Downing Street）官邸發聲明指出，強生將要求同為G7 國家的領袖做出具體承諾，在「2022年底前讓全世界接種疫苗」。

聲明引述強生的話指出：「讓全世界在明年底前接種，將是醫療史上最大的單一功績。」

強生並說：「全世界都在看着我們面對這個戰後時代最大挑戰：擊敗COVID，帶領全球在我們共同價值的驅動下復蘇。」

唐寧街在聲明中提及英國政府支持牛津／阿斯特捷利康（Oxford-AstraZeneca）疫苗，成功讓這款疫苗廉價供給全世界，也對COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供協助；但面對愈來愈多呼籲確保全球疫苗更公平分配的呼聲，G7成員國衛生部長昨天開會時僅重申會透過COVAX「儘快分配」，並未提出新的解決辦法。

唐寧街聲明還說，強生本周稍晚將宣布英國政府「將絕大部分多餘疫苗分享出去」的計畫細節。

英國高效率接種疫苗大幅降低確診數與住院率，但部分專家警告，Delta變異株的確診數攀升，可能威脅到疫苗接種進展。這種最先在印度現蹤的變種病毒，據說更容易傳播，也更可能造成重症。

© 2021 AFP