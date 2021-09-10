英18歲拉杜卡努與加19歲費南德茲 晉美網決賽爭後冠

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約9日電） 英國18歲女網選手拉杜卡努（Emma Raducanu）與加拿大19歲好手費南德茲（Leylah Fernandez）今天各自在美國網球公開賽淘汰對手，兩人都是首度闖進大滿貫賽決賽。

女網世界排名第150名的拉杜卡努，以6比1、6比4拍落大會第17種子希臘對手莎卡瑞（Maria Sakkari），成為首位打進大滿貫賽決賽的會外賽選手。

拉杜卡努說：「我打進決賽了，真不敢相信。」

拉杜卡努成為自2004年17歲的俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）在溫布頓網球錦標賽封後以來，晉級大滿貫賽女單決賽的最年輕選手。

她也是繼比利時好手克萊絲特絲（Kim Clijsters）復出贏得2009年美網冠軍後，歷來第2位以排名100名以外之姿闖進美網女單決賽的選手。

拉杜卡努晉級11日登場的美網女單決賽，將與剛滿19歲的加拿大選手費南德茲捉對廝殺。

拉杜卡努說：「有人有任何期待嗎？我是從會外賽打進來，所以嚴格來說，我一點壓力也沒有。」

稍早，世界排名第73的費南德茲以7比6（7/3）、4比6、6比4，淘汰世界排名第2的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），首度闖進大滿貫賽單打決賽。

接下來將是自1999年美網當年17歲的美國好手小威廉絲（Serena Williams）擊敗18歲的瑞士好手辛吉絲（Martina Hingis）以來，首見兩位不到20歲的小將爭奪大滿貫賽女單冠軍，也是開放年代以來第8場都是由10多歲選手爭冠的大滿貫賽決賽。

拉杜卡努力拚成為自韋德（Virginia Wade）1977年在溫網封後以來，首位贏得大滿貫賽單打冠軍的英國女網選手，以及自韋德1968年奪得美網冠軍以來，首位捧回美網金杯的英國女將。

© 2021 AFP