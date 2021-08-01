茲韋列夫東奧摘金 葛拉芙後德國再奪奧運網單金牌

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（法新社東京1日電） 德國網球名將茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以6比3、6比1擊敗俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），奪下東京奧運男單金牌。這也是德國自1992年以來首面網球奧運金牌。

名列第4種子的茲韋列夫本屆奧運參賽狀態佳，四強戰淘汰世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic），粉碎這位塞爾維亞球王包辦今年四大滿貫賽冠軍加奧運金牌的「年度金滿貫」夢想。他今天再度展現優勢，僅花79分鐘就贏得勝利。

茲韋列夫如今成為繼傳奇女網名將葛拉芙（Steffi Graf）1988年在奧運摘金後，第二位在奧運網球個人項目為德國拿下金牌的選手。貝克（Boris Becker）和史提克（Michael Stich）則曾在1992年奧運為德國奪得一面網球男雙金牌。

世界排名第5的茲韋列夫數度與大滿貫賽獎盃擦身而過，包括去年美國網球公開賽（US Open ）決賽敗給奧地利名將提姆（Dominic Thiem），他仍在等待拿下首個大滿貫賽頭銜。

不過，24歲的茲韋列夫曾奪得2018年ATP年終賽冠軍及4座大師賽獎盃，如今有奧運金牌加持聲勢更旺。

卡察諾夫幾周前才在溫布頓網球賽（Wimbledon）打入8強，來到東奧參賽後狀態持續改善，但今天結果證明他離奪金仍有段距離。

茲韋列夫今天痛宰卡察諾夫，第二盤甚至差點讓對方抱蛋，整場比賽共擊出6記「愛司」（ace）和16記致勝球。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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