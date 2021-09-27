荷媒：荷蘭總理恐成販毒集團綁架目標

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（法新社海牙27日電） 荷蘭當地媒體今天報導，荷蘭警方加強對總理呂特（Mark Rutte）的維安措施，憂心他恐成為販毒集團綁架或攻擊的目標。

荷蘭知名犯罪新聞記者德伏里斯（Peter R. de Vries）7月在阿姆斯特丹市中心街頭遭人槍殺身亡，荷蘭政府對組織犯罪展開掃蕩，呂特可能成為目標的消息隨之傳出。

眾所皆知呂特喜歡騎自行車在海牙到處跑。他甚至曾經騎自行車去和荷蘭國王，以及外國領導人會面，沒有太多維安措施。

「電訊報」（De Telegraaf）等多家媒體報導，54歲的呂特被稱為莫克羅黑手黨（Mocro Maffia）的着名販毒集團盯上。

這個犯罪集團被昵稱為莫克羅黑手黨，因為成員主要為摩洛哥與荷屬安地列斯裔。

呂特的辦公室、荷蘭維安與反恐國家單位，以及檢方都拒絕對報導置評。

呂特辦公室發言人告訴法新社：「我的立場無法置評，我們從不對維安相關議題發表評論。」

但「電訊報」報導，「有跡象顯示他（呂特）可能成為攻擊或綁架的目標」，並稱曾在他周遭不同地方，多次發現與莫克羅黑手黨有關的「可疑」人物。

報導稱，德伏里斯被槍擊身亡時，曾出現類似的盯哨行動，同樣事情也發生在2019年莫克羅黑手黨大老的審判中，一名目擊證人代表律師遭槍擊身亡事件。

「電訊報」稱，接受特殊訓練的警方人員已經被指派保護呂特，「明裡暗裡都有」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP