荷總理呂特稱壓倒性勝選 矢言帶領國家走出COVID-19危機

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（法新社海牙17日電） 荷蘭總理呂特（MarkRutte）今天聲稱在國會大選取得「壓倒性」勝利，矢言將在第4個任期重建遭新型冠狀病毒疫情重創的國家。

呂特自2010年起擔任荷蘭總理，是歐洲目前在任最久的領導人之一。出口民調顯示，經過為期3天的投票後，呂特所屬自民黨（VVD）預計將在下議院150議席中拿下36席。

荷蘭廣播基金會（NOS）預測，親歐洲聯盟的「民主66黨」（D66）將躍升為第2大黨，懷爾德斯（GeertWilders）領導的反伊斯蘭「自由黨」（PVV）則落居第3。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）懷疑論者的支持下，民粹政治人物鮑德（Thierry Baudet）領導的政黨出人意料地成功拉高選情。為因應疫情升溫，荷蘭最近實施更嚴格的宵禁，引爆民眾怒火，演變成數十年來最嚴重的大規模騷亂。

呂特在國會面帶微笑地對記者說：「荷蘭選民給了我的政黨壓倒性的信任票。」

他說，「我感到非常自豪」，還說自己贏得4個任期「令人振奮」。

呂特說：「在過去的10年間，並非一切都很好。」荷蘭稅務機關今年初爆出育兒津貼醜聞，錯誤指控超過2萬個家庭詐欺，甚至涉嫌種族歧視，呂特領導的政府今年一月集體請辭。

「當然，未來幾年要聚焦的主要問題，是如何在疫情後重建國家。」

「我們面臨的挑戰相當巨大。在接下來的幾周和幾個月，我們必須帶領國家，擺脫冠狀病毒危機。」

「我精力十足，還能再做下一個10年。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP