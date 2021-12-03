荷蘭人高唱生而自由 專家：助長疫情升溫

（法新社海牙3日電） 近期爆發反防疫示威的荷蘭擁有85%成人疫苗接種率，卻是最新一波COVID-19疫情的嚴重受災國之一；專家表示，此現象部分可歸因於荷蘭式的個人自由及社會責任思維。

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荷蘭民眾常不戴口罩，COVID-19疫苗通行證形同虛設，當局畏避落實防疫指引，這反映出公民和政府之間對「社會契約」（Social Contract）的長期依賴，並以此維持國家運作。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在疫情大流行一開始宣布的「智慧封鎖」，就比多數歐洲國家的防疫限制寬鬆。

呂特在2020年3月表示：「政府說，『你必須這樣做，你必須那樣做』，在荷蘭，我們不這麼運作。」

起初，習慣於高度共識型政治體系的荷蘭人遵守了防疫規範，流行病學家兼政府顧問龐登（Mark Bonten）回憶道：「我們曾並肩對抗病毒。」

不過，隨着漸失民心的荷蘭政府陷入操之過急解除限制與重祭限令的循環，事情開始變了調。

擁有1700萬人口的荷蘭近期單日確診數屢破2萬例，醫院加護病房應接不暇；數個城市11月爆發反防疫示威，演成國內數十年來最嚴重暴動。

龐登說，人民對政府防疫限制的友善態度已經「急劇削弱」，荷蘭人珍視他們的自主權，自由意志是國家本質的一部分。

流行病學家羅森達爾（Frits Rosendaal）告訴法新社：「人們對規定反感，也厭惡執行規範的當權者。與別的國家沒有其他區別。這就是（人的）行為。」

荷蘭政府拒絕回應法新社的多次置評要求。

荷蘭85%成年人已施打疫苗，國家公共衛生及環境研究院（National Institute for Public Health, RIVM）傳染病部門主管蒂曼（Aura Timen）說，剩餘的未接種疫苗者「佔加護病房住院人數的70%」。

荷蘭疫情升溫因素也包含疫苗無法提供絕對保護力、Delta變異株的傳染力、國家人口密度高以及病毒在冬季加劇傳播。

但蒂曼認為荷蘭人有義務遵守政府新規，包含商店和餐廳在下午5時關閉，「我希望荷蘭人會堅守這些措施，因為只有民眾遵守，規定才會起作用」。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院指出，祭出新的第一輪COVID-19遏制措施後，國內上周確診病例僅增加了1%，在此的前一周則激增了39%。

蒂曼說，這些限制應該「也有助於控制Omicron變異株的進一步傳播」。

一位在首都阿姆斯特丹（Amsterdam）郊區經營COVID-19檢測中心的商人認為，荷蘭人是否會遵守規範還有待觀察。

他僅願意具名為尚（Jan）。他表示，他不會要求客戶提供COVID-19通行證，且尚的公司在封城期間維持營業，但他和員工每天都接受檢測。

尚還沒打疫苗，也不會讓他的孩子接種，但原則上他並不反對施打。「我運用我的智慧。我不會自然而然地認定，遵守規則就是正確答案」。」

© 2021 AFP