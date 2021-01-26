荷蘭反宵禁騷亂延燒3晚 總理痛批「暴力犯罪」

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（法新社阿姆斯特丹/海牙25日電） 荷蘭政府近日祭出新防疫宵禁令，前2天各地陸續爆發抗議潮。隨着抗議活動升級為騷亂，總理呂特今天譴責此事是「暴力犯罪」。

這場騷亂已延續到第3個晚上，警方今天逮捕至少70人。

今天在鹿特丹（Rotterdam）和阿姆斯特丹（Amsterdam）等大城，還有哈爾倫（Haarlem）、赫倫（Geleen）、斯海托亨博斯（'s-Hertogenbosch）等較小市鎮都出現破壞公物及其他騷亂行為，其背後動機已不似初衷那樣明確，且絕大多數騷亂分子為青少年。

抗議者不滿新防疫宵禁政策，在幾座城市的街頭橫衝直撞。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天公開譴責這些「暴力犯罪」。

他向記者表示：「完全無法接受。任何正常人都會認為這是恐怖行為。」他接著說：「這幫人的動機與抗議毫無關係，這就是暴力犯罪，我們也會採取相應的手段。」

南部愛因霍芬市（Eindhoven）上演大規模抗議活動，警方出動催淚瓦斯驅離幾百名群眾。當地中央火車站商家遭洗劫一空，還有1輛車子被縱火。

愛因霍芬市長佐瑞茨瑪（John Jorritsma）將這些騷亂比作「內戰」，呼籲軍隊進駐市區。

恩斯赫德鎮（Enschede）有醫院遭民眾投擲石頭，呂特痛批這些人是「蠢貨」。

今天晚間，多位市長宣布將執行緊急應變措施，賦予警方更多執法權去遏止騷亂行為。

荷蘭境內迄今累計95萬2950起2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中1萬3579人染疫病故。

© 2021 AFP