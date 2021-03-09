荷蘭國會選舉 防疫是主軸其他議題不受關注

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（法新社海牙9日電） 荷蘭下周舉行國會選舉，因正值疫情肆虐之際，防疫成為選戰攻防主軸，移民等議題則較未受到關注，一般看好現任總理呂特可望贏得第4個任期。

疫情蔓延肆虐1年後，儘管荷蘭近期因防疫宵禁而爆發數十年來最嚴重的暴動，但是由於民眾團結為國，在各項民調中，呂特（Mark Rutte）仍保持領先。

在17日投票前，疫情成為選戰攻防主軸，其他議題幾乎沒有討論空間，像是反伊斯蘭、反歐盟的反對派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）提出的反移民政見等。

部分投票所將在15及16日先開放，給長者與染疫高風險族群提前投票。

阿姆斯特丹自由大學（VU University）政治系教授克魯威爾（Andre Krouwel）說：「這次選舉當然與疫情息息相關，還有因疫情引發的經濟萎縮危機，不同於先前選舉較關注移民與歐盟整合。」

這次共有37個政黨拚戰大選，堪稱數十年來最多，將角逐荷蘭國會下議院150個席次。

呂特所屬自民黨（VVD）目前在下議院佔33席，並領導與基督教民主黨（Christian Democratic Appeal）、基督教聯盟黨（Christian Union）和中間偏左的民主66黨（D66）所組四黨執政聯盟。（譯者：曹宇帆/ 核稿：林治平）

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