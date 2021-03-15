荷蘭大選登場 料總理呂特可連任

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（法新社海牙15日電） 荷蘭今天開始為期3天的國會大選投票，這將是歐洲第一場考驗政府防疫政策的重要選舉，預料總理呂特（Mark Rutte）可順利連任。

投票所已於上午7時30分（台灣時間下午2時30分）開放。目前荷蘭正在實施宵禁等迄今最嚴格的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制令，今明兩天主要是給高風險族群投票，17日才是主要大選日。

法新社記者表示，在海牙（The Hague）馬德羅丹（Madurodam）小人國主題公園一處投票所，可以看到稀稀落落的投票民眾。

警方昨天才動用水炮驅趕反對呂特的抗議民眾。今年1月，荷蘭還因為在二戰後首度實施宵禁而引發暴動。

但由於呂特穩定掌控疫情，預料將可繼續領導他的第4個聯合政府。呂特自2010年起擔任荷蘭總理，是歐洲目前在任最久的領導人之一。

政府防疫成就已蓋過移民等等之前的重要議題，民調顯示，呂特的自民黨（VVD）支持率約25%。

阿姆斯特丹自由大學（Vrije Universiteit Amsterdam）政治學教授克魯威爾（Andre Krouwel）告訴法新社：「看來右派選民真的喜歡自民黨和呂特，或者的確特別喜歡總理。」

「所以他們（政府）不只有我們形容的、擔任總理職位提供的『總理紅利』，還有『冠狀病毒紅利』，因為他是疫情時期的發言人。」

呂特遙遙領先支持率第2的對手，也就是懷爾德斯（Geert Wilders）領導的反伊斯蘭政黨自由黨（PVV）。自由黨支持率13%左右，可能保有國會第2大黨的地位。

© 2021 AFP