荷蘭施打疫苗慢半拍挨轟

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（法新社費赫爾6日電） 荷蘭今天開始施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，首位接種疫苗的是一名任職安養中心的人員。由於疫苗已經在冷凍庫放了2周才開始施打，荷蘭政府遭外界抨擊動作慢半拍。

荷蘭施打美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作疫苗的速度過慢，遭外界抨擊。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）本周坦承，對此感到失望。

荷蘭南部費赫爾（Veghel）一家安養中心的39歲工作人員艾卡德里（Sanna Elkadiri）在領導官員出席的儀式中，成為荷蘭首位接種疫苗的民眾。

荷蘭衛生部長雍峨（Hugo de Jonge）告訴媒體：「歷經長達10個月的危機，我們終於可以在此開始終結這場危機。」

首批接種疫苗的對象，將是負責照料2019冠狀病毒疾病病患的第一線醫療工作人員。

歐洲聯盟（EU）去年12月27日開始施打疫苗，相較之下，荷蘭落後近2周；而和領先全球實施疫苗接種的英國相比，則慢了近1個月。

荷蘭國會議員對於疫苗2周來被冷落在冷凍庫大表不滿，呂特總理向國會表示：「我們比其他國家慢了2周，我感到非常失望。」

© 2021 AFP