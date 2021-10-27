荷蘭法庭判克里米亞文物歸烏克蘭 俄羅斯不滿

（法新社莫斯科27日電） 俄羅斯調查人員今天表示，他們將調查荷蘭上訴法院將克里米亞出土的黃金寶物歸屬烏克蘭的裁定。烏克蘭當局稱之為對抗莫斯科的勝利。

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阿姆斯特丹上訴法院本周裁定，這批「斯基泰金器」（Scythian Gold）應該交給烏克蘭。在2014年俄羅斯吞併克里米亞前，這些古文物由克里米亞的博物館出借給荷蘭阿姆斯特丹的阿拉德．皮爾遜博物館（Allard Pierson Museum）展出，因此烏、俄兩方後續也因為文物歸屬權而在荷蘭打官司。

俄羅斯調查委員會發表聲明說：「荷蘭做出了曲從政治局勢的決定。」聲明也提到，這些藏品已由克里米亞博物館「保存了數十年」。

委員會表示，已指示克里米亞調查人員「針對不歸還屬於克里米亞共和國文物的事實展開調查」。

這場訴訟戰始自2014年，當時克里米亞4間博物館共同發起法律挑戰，要求荷蘭的阿拉德．皮爾遜博物館將這些金器送回。

2016年，荷蘭下級法院裁定，這些文物屬烏克蘭文化遺產的一部分，必須歸還給基輔，而非訴請歸還的博物館，理由在於克里米亞並不被視為主權國家。

克里米亞這些博物館對這項判決提出上訴。但今天荷蘭上訴法院裁定烏克蘭應持有這些金器，「直到克里米亞局勢穩定」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將這樁裁決稱為「等待已久的勝利」。他在推特上說：「我們會奪回屬於我們的東西，繼斯基泰金器之後，我們也會讓克里米亞歸還原主。」

© 2021 AFP