荷蘭知名記者遭槍擊生命垂危

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（法新社阿姆斯特丹7日電） 荷蘭知名犯罪新聞記者德伏里斯昨天傍晚在阿姆斯特丹市中心街頭遭人開了5槍，其中1槍擊中頭部，被送往醫院急救。警方表示，他目前情況仍危急。

阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）告訴媒體，勇於替犯罪受害者發言而聞名的德伏里斯（Peter R. de Vries）「正在為生命奮戰」。

目擊者告訴媒體，德伏里斯身中5槍，其中一槍擊中頭部。64歲的德伏里斯是媒體記者，同時也是電視節目主持人

警方表示，目前已逮捕3人，其中一名涉嫌開槍，但未對可能的開槍動機透露任何細節。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）告訴媒體，這起攻擊案「令人震驚和難以理解」。

「這是對勇敢記者的攻擊，也是對我們民主和法治至關重要的新聞自由的攻擊。」

德伏里斯在晚間7時30分左右遇襲，當時天色未暗，他剛上完脫口秀節目，離開電視台攝影棚。

荷蘭報紙「誓言報」（Het Parool）引述一名居民表示，她聽到5聲槍響後，出外查看，發現德伏里斯倒卧在地，血流滿面。

呂特和司法部長葛拉佩浩斯（Ferdinand Grapperhaus）在國家安全反恐協調官（Dutch National Coordinator for Security and Counterterrorism）辦公室開會，討論這起槍擊案。

葛拉佩浩斯告訴記者：「這是黑暗的一天，不只對德伏里斯的親友來說如此，對新聞自由來說也是。」

過去，德伏里斯曾因擔任記者和在法庭上參與知名犯罪案件的審判而遭到威脅，獲得警方提供保護。

像是1983年荷蘭啤酒大亨海尼根（Freddy Heineken）遭綁架案。他出版了一本關於這起綁架案的書，後來改編拍成電影，由安東尼霍普金斯（ Anthony Hopkins）主演。

德伏里斯也曾因揭發2005年一名美國少女在加勒比海阿魯巴島失蹤之謎，而拿下一座國際艾美獎（International Emmy ）。

© 2021 AFP