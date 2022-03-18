莫德納向FDA申請 成人接種新冠疫苗第4劑

（法新社華盛頓18日電） 莫德納（Moderna）公司17日晚間宣布，他們已向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請全體成人接種第2劑COVID-19疫苗追加針的緊急授權。

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莫德納公司推文指出，盼FDA緊急授權「所有18歲以上、已接種任何一款第1劑追加針者，能接種我們的COVID-19疫苗」。

莫德納申請讓全體成人接種第2劑追加針（俗稱的第4劑），範圍更甚於輝瑞（Pfizer）與BioNTech本周的申請。後者15日向FDA申請的緊急授權，只是讓65歲以上者接種第2劑追加針。

在另一份聲明裡，莫德納表示由於他們申請緊急授權的適用族群更廣，可供美國疾病管制暨預防中心（CDC）與其他醫護機構在尋找第2劑追加針時能有更彈性選擇，可覆蓋年長與免疫功能不全者。

莫德納說，他們根據的是自家疫苗在美國、以色列應對Omicron時的表現；輝瑞表示，他們申請為65歲以上者施打第4劑主要依據的是以色列的研究資料。

近期一些研究顯示，儘管第3劑mRNA疫苗能將體內的抗體水平拉高到超過原本完整的2劑接種，但第4劑頂多讓抗體水平回到第3劑時的程度，不會更高。

© 2022 AFP