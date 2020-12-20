莫德納疫苗在美推出 儲存條件較寬方便送偏遠地

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約19日電） 莫德納生技公司（Moderna）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在美國獲緊急使用授權後幾個小時，官員表示，首批數百萬劑疫苗今天已準備好要運送到全美各地。

美國食品暨藥物管理局（FDA）昨晚通過莫德納疫苗的緊急使用授權。一周之前，FDA也批准輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作的疫苗。

負責疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的陸軍上將柏納（Gustave Perna）表示，莫德納疫苗配送工作已經展開。

今天首批疫苗已從印第安納州布魯明頓（Bloomington）製藥中心移送到物流公司麥克森（McKesson Corp.）的倉庫，預備明天出貨。

輝瑞&BNT疫苗必須在攝氏零下70度儲存，這個溫度遠比標準冷凍櫃還低許多，讓物流公司不得不研發特殊冷凍貨櫃來作運輸工作。

但莫德納疫苗可在攝氏零下20度儲存，柏納表示，較不嚴格條件讓「當局有彈性」來支援將疫苗運送至更小、更偏遠地區，不過，這還要看各州政府當局的決定。

柏納表示，自從FDA一周前批准輝瑞&BNT疫苗的緊急使用授權後，至今在美國已經運送了大約290萬劑。

他說，政府仍預期今年底前要運送2000萬劑疫苗，不過這數字可能要等到明年1月首周才能做到。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP