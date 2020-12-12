莫德納COVID-19疫苗 美國政府再採購1億劑

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（法新社華盛頓11日電） 美國今天表示，將再採購1億劑莫德納（Moderna）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。這項協議讓美國訂購的莫德納疫苗增至2億劑，足以讓1億人接種兩劑。

美國衛生及公共服務部部長艾薩（Alex Azar）說：「在2021年6月前再取得1億劑莫德納疫苗，進一步擴大了神速行動（Operation Warp Speed）疫苗組合中的供應量。」

總部設於紐約的莫德納發表聲明說，美國政府新訂購的疫苗將在2021年第2季前交付，訂購的首批疫苗將在第一季前交貨。

美國政府購買莫德納mRNA-1273疫苗的聯邦資金，現在來到41億美元（約新台幣1155億元）。

媒體報導，今年夏季，美國政府決定不再增購美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）和德國BioNTech共同研發的疫苗，訂購量維持在原先的1億劑，以讓其他國家能夠採購稀有的疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）的一個外部顧問小組12月17日將召開會議，討論是否支持緊急使用莫德納與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）共同研發的疫苗；FDA可能不久後就會批准。

莫德納疫苗在有3萬人參與的臨床試驗中，防護力達94.1%。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP