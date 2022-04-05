莫斯科侵烏行徑殘忍 德法驅逐多名俄外交官

（法新社柏林4日電） 德國今天驅逐40名俄羅斯外交人員，藉此回應克里姆林宮在烏克蘭所做的「難以置信的殘酷行為」。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，德國此舉，是跟進歐洲夥伴近期對俄國侵烏所採取的行動。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）提及基輔（Kyiv）近郊布查鎮（Bucha）發現亂葬崗、街頭有多具四散的屍體，他說，布查鎮的畫面會說話，這些畫面說明了俄羅斯領導階層及其追隨者有着無限度的摧毀意志，做出令人不可置信的殘忍行為。 克里姆林宮則否認西方國家指控，稱布查鎮平民屠殺事件不是俄軍所為。

不過，貝爾伯克表示，俄軍所佔領的其他地方，恐怕也會有「類似畫面」。

她說，「為我們的自由站出來，做好準備捍衛自由」是至關重要的。

貝爾伯克表示：「這也就是為什麼德國政府決定宣布俄國使館為數眾多的職員，這些日復一日在德國辦公，做出不利於我們自由、破壞我們社會凝聚力之事的人，為不受歡迎人物。」

貝爾伯克形容這些俄國外交官留在此地，對30多萬名於俄侵烏後在德尋求庇護的烏克蘭人而言，是一種「威脅」。

她說：「我們不再忍容，我們今天下午已和俄國大使溝通此事。」。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP