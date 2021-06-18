莫斯科新增9056例確診創新高 限制措施延到29日

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（法新社莫斯科18日電） 根據俄羅斯政府統計數據，首都莫斯科今天通報，過去24小時新增9056例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，創下疫情爆發以來新高紀錄。

根據stopcoronavirus.rf網站上公布的政府統計數據，俄羅斯通報新增確診1萬7262例，是2月1日以來的新高，染疫死亡人數是453人。

莫斯科新增78人染疫死亡。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天表示，將把本周實施的防疫限制措施延長到29日，莫斯科先前每天新增病例再度激增。

他在部落格上說，這些措施包括禁止大規模公開活動，以及晚上關閉咖啡廳和餐廳。索比亞寧本周表示，莫斯科正面臨一種新的、更有攻擊性和更具傳染性變異病毒。

莫斯科疫情升溫，索比亞寧表示，已經關閉2020歐洲國家杯的球迷區，並禁止超過1000人集會。

索比亞寧在他的網站上寫道：「我們將暫停所有的大型娛樂活動，我們還必須關閉舞廳和球迷區。」他指的是莫斯科魯茲尼基體育場（Luzhniki Stadium）外的2020歐洲國家杯球迷區。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP