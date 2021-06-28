莫斯科與聖彼得堡 染疫病故人數創新高

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（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯正在對抗致命的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情，官方統計顯示，主要疫情熱點如莫斯科和聖彼得堡今天新增病歿人數都創下新高。

值此之際，最早在印度發現、具有高度傳染力的Delta變種病毒也讓確診病例暴增。而疫苗接種速度緩慢又使情勢更加惡化。

俄國首都莫斯科今天通報新增124死，第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）新增110死，都超過上周末締造的紀錄。

俄國疫情最嚴重的莫斯科市之前幾個月幾乎回歸正常生活，但為了因應新一波疫情，市府已趕緊引進新的限制措施。

當局下令各公司要未接種疫苗員工中的3成回家，而且餐廳現在只准接種過疫苗，或是過去6個月內曾染疫康復的顧客入內。

聖彼得堡已舉行完6場2020歐國杯（Euro 2020）足球賽事，預計7月2日還會舉行一場8強賽。觀眾人數上限雖然已被砍半，仍超過2萬6千人。

聖彼得堡現已收緊若干限制措施，包括禁止在歐國杯球迷區販售食物。但當局25日仍批准照常舉行中學畢業慶典，包括舉辦一場吸引數以千計觀眾的演唱會。

疫苗接種速度緩慢，使得俄國最近這波疫情升溫惡化。儘管俄國去年12月起即提供免費疫苗，根據統計各區域與媒體疫情數字的Gogov網站，截至今天，俄國約1億4600萬人口當中，僅2120萬人至少接種過一劑疫苗。

在民眾對疫苗心存疑慮的情況下，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）本月稍早下令服務業員工須強制接種疫苗。截至今天俄國85個區域當中，至少有16區跟進。

俄國迄今共13萬3893人死於COVID-19，高居歐洲之首。

© 2021 AFP