莫札特奏鳴曲有助癲癇患者腦內平靜

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（法新社巴黎16日電） 根據今天發表的研究結果，莫札特奏鳴曲K448能讓癲癇患者的腦部活動平靜下來，這種治療效果可能要歸功於製造出驚喜感的旋律。

這項研究的對象是16名對藥物治療沒有反應的癲癇住院患者，結果令人燃起希望，或許音樂可以當作一種新的非侵入性療法。

這項研究刊登在「科學報告」（Scientific reports）期刊，共同作者、美國達特茅斯學院（Dartmouth College）研究員庫恩（Robert Quon）表示：「我們的最終夢想是定義出『抗癲癇』音樂類型，並利用音樂來改善癲癇患者的生活。」

很多人知道，18世紀奧地利音樂家莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）的D大調雙鋼琴奏鳴曲K448對認知及其他腦部活動具有良效，但研究員仍在釐清原因。

科學家在研究中播放這支奏鳴曲給患者聽，他們腦部植入用來監測發作間期癲癇放電（IED）的感測器，患者在發作之間出現這種現象的時間很短，但對腦部有害。

研究員發現，患者聆聽音樂30秒後，發作間期癲癇放電有所減少，對腦內與情緒相關的部分有顯着影響。

當研究員比對這種反應和曲子結構時，發現效果在較長的樂句過渡之間更為明顯，每個樂句至少要長於10秒。

庫恩說，這些發現意味着較長的樂句可能營造出某種期待感，再以一種超出預料的方式來回應，引發了積極的情緒反應。

1993年，科學家宣稱，聆聽10分鐘K448作品有助於提升空間推理能力，此後，所謂的「莫札特效應」就一直是研究主題。

後來的研究測試了K448在不同大腦功能和失調方面的效果，包括癲癇。

今天這項研究報告的作者說，這是第一次有研究依據曲子結構去解析觀察結果，他們認為曲子結構「由對比鮮明的旋律主題組織起來，每個主題都有本身蘊藏的和諧」。

一如過去的研究，這項研究的患者聽到有別於K448的曲子或接受其他聽覺刺激時，腦部活動並無改變，即使是聽他們最喜歡的音樂也一樣。

在這項研究中，患者還聽了90秒德國音樂家華格納（Richard Wagner）的一首作品，特色是和聲多變，但不太容易辨認出旋律。

聆聽華格納並未造成任何令人平靜的效果，因此研究員轉而專註探索K448的旋律。

研究內容提到，未來的測試可採用其他審慎挑選的樂曲作為對照，以便進一步確定K448曲中有療效的成分。

© 2021 AFP