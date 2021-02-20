莫瑞沒有罰球機會仍狂轟50分 金塊擊敗騎士

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（法新社克里夫蘭19日電） 美國職籃NBA丹佛金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）今天轟下生涯例行賽單場新高的50分，率領球隊以120比103擊敗地主克里夫蘭騎士。

莫瑞曾在上個球季的季後賽兩度飆到50分，先前他的例行賽單場最高得分，是在2018年11月金塊以115比107擊敗波士頓塞爾蒂克之戰拿下的48分。

莫瑞今天斬獲50分，但卻沒有任何站上罰球線的機會，這讓他成為NBA史上首位在沒有罰球的情況下奪得50分的球員。

莫瑞25次出手命中21球，其中有8個是三分球，高得分效率讓金塊能在前兩節打完就以69比50領先。

金塊今天全隊投籃命中率達5成75，這是他們在10天內第2次打敗騎士。

金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）全場挹注22 分，中鋒約基奇（Nikola Jokic）則有16分、12籃板、10助攻的「大三元」表現。

已吞下9連敗的騎士，後衛薩克斯頓（Collin Sexton）獲得全隊最高23分，隊友艾倫（Jarrett Allen）有20分、10籃板的「雙十」表現。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）

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