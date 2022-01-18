莫瑞睽違3年重返澳網 鏖戰5盤挺進第2輪

（法新社墨爾本18日電） 昔日網壇四大天王之一英國名將莫瑞（Andy Murray）睽違3年重返澳洲網球公開賽（Australian Open），今天在首輪比賽以5盤大戰驚險過關，淘汰21種子喬治亞好手巴西拉希維利。

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曾拿過3座大滿貫男單冠軍的莫瑞，經歷2019年開刀，救了他的職業生涯，如今髖部植入金屬出賽。他今天與巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）鏖戰近4小時才取得進入第2輪門票，也拿下他在澳網2017年以來首勝。

來自蘇格蘭的莫瑞目前世界排名落居第113，這次持外卡參賽。今天在賽況緊繃的第5盤，他展現招牌奮戰精神勝出，最後以6比1、3比6、6比4、6比7（5比7）、6比4擊敗對手，整場比賽一共打了3小時52分。

現年34歲的莫瑞2019年因臀傷揮淚退出澳網，當時引發外界懷疑他可能即將從網壇退休，不過他在數周後就去動了手術。

賽後鬆一口氣的莫瑞，在凱恩球場（John Cain Arena）接受訪問時表示：「我感覺非常棒。過去這3、4年很難熬，我費了很多努力才重返這裡。」

莫瑞還說：「我在這個球場出賽過很多次，這裡的氣氛很棒。」「能夠回來參賽，又在這樣的5盤大戰贏球，真不可思議，我不能要求更多了。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）

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