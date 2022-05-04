莫蘭特季後賽締造得分新猷 灰熊扳平次輪戰局

（法新社曼菲斯3日電） 莫蘭特（Ja Morant）今天在主場猛砍個人季後賽單場最高的47分，率領曼菲斯灰熊以106比101擊敗金州勇士，NBA季後賽西區第2輪系列賽扳成1比1平手。

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但這場激烈對決卻引發了爭議，開賽僅3分鐘，灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）為阻止勇士隊培頓（Gary Payton II）上籃， 揮手打到培頓二世頭部，讓培頓重摔在地，布魯克斯被吹二級惡意犯規，遭到驅逐出場。

培頓無法再上場，勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）證實他左手肘骨折。

系列賽首戰因惡意犯規被驅逐出場的勇士隊葛林（Draymond Green），第1節也遭灰熊提爾曼（Xavier Tillman）手臂打到臉部，需要到休息室接受長時間的治療。

柯爾隨後表示，灰熊隊首節的作法「骯髒而非肢體對抗」，並指責布魯克斯破壞NBA專業球員的行規。

莫蘭特全場飆出47分，另有8籃板、8助攻、3抄截的貢獻；勇士以柯瑞（Stephen Curry）27分最佳，替補出擊的波爾（Jordan Poole）拿下20分。

© 2022 AFP