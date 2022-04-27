莫蘭特關鍵一擊獵殺灰狼 灰熊大逆轉季後賽聽牌

（法新社曼菲斯26日電） 莫蘭特今天終場前關鍵的一次上籃得手，率灰熊在第4節成功逆轉，以111比109擊敗灰狼，在季後賽首輪以3比2「聽牌」。

廣告 繼續瀏覽後續

美國職籃NBA季後賽西區第2種子曼菲斯灰熊與第7種子明尼蘇達灰狼，在季後賽首輪戰成2比2平手，今天搶「聽牌」的第5戰在灰熊主場進行。

這場比賽灰熊打出13比2開局，但灰狼回敬一波17比4攻勢，反以19比17超前。之後雙方拉鋸，首節剩下不到1分鐘之際，畢斯利（Malik Beasley）砍進三分球，愛德華茲（Anthony Edwards）兩罰中1，讓灰狼31比28領先灰熊。

上半場灰狼在愛德華茲攻下14分的帶領下，以55比53領先灰熊。

第3節灰狼在普林斯（Taurean Prince）得分後，以77比66領先達兩位數。灰熊的莫蘭特（Ja Morant）雖在第3節結束前5.3秒，以一記強力的單臂爆扣拉擡士氣，但灰狼在湯斯（Karl-Anthony Towns）單節砍進12分的帶領下，在3節打完後，以85比74將領先幅度拉開到兩位數。

末節灰熊一波26比16的強力反撲，將落後追到剩下1分，之後又在莫蘭特兩罰俱中後，第2度將落後縮小到剩下1分差距。此時灰狼的湯斯砍進三分球，但莫蘭特先是兩罰俱中，接着又砍進三分球，讓灰熊1分超前。

終場前8.2秒，莫蘭特穩穩罰進兩球後，愛德華茲砍進讓灰狼扳平比數的三分彈。此時，莫蘭特在比賽僅剩下1秒時，切入上籃得手，讓灰熊最終以2分優勢在主場驚險留下勝利。

灰熊的莫蘭特此役轟下全場最高30分，並抓下13籃板、送出9次助攻，貝恩貢獻了25分，從板凳出發的克拉克繳出21分、15籃板的「雙十」成績，傑克森（Jaren Jackson Jr.）則有12分進帳。

湯斯攻下灰狼全隊最高的28分，並抓下12個籃板，有「雙十」的表現，愛德華茲貢獻了22分，羅素（D'Angelo Russell）、普林斯分獲12分、10分，範德比（Jarred Vanderbilt）僅拿6分，但抓下10個籃板。

灰熊今天搶下關鍵勝利，率先在系列賽「聽牌」，雙方接下來將於29日（台灣時間30日）在灰狼主場進行第6戰。

© 2022 AFP