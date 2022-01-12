莫蘭特29分擊垮勇士 灰熊奪下10連勝

（法新社曼菲斯11日電） 在莫蘭特（Ja Morant）攻下29分的帶領下，美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天116比108擊敗金州勇士，將隊史連勝紀錄向上堆高到10連勝。

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灰熊除拿下全場最高分的莫蘭特外，威廉斯（Ziaire Williams）貢獻17分，板凳出發的瓊斯（Tyus Jones）有17分、8助攻的表現，克拉克（Brandon Clarke）攻下14分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）有13分、11籃板的「雙十」成績。

柯瑞（Stephen Curry）攻下勇士最高27分，並抓下10個籃板、送出10次助攻，拿下他本季第2次「大三元」。因傷缺陣兩年半後，於近日復出的湯普森（Klay Thompson）拿下14分。

魏金斯（Andrew Wiggins）與替補的培頓（Gary Payton II）皆獲13分，波爾（Jordan Poole）則有12分進帳，但勇士防守大鎖葛林（Draymond Green）因為小腿傷勢缺陣，吞下近4場比賽中的第3敗。

勇士的湯普森先是兩罰俱中，然後再秀了一手後撤步跳投，並助攻給培頓灌籃得手，讓勇士在終場前1分14秒時，將分差縮小到3分。

此時，莫蘭特先是切入拋投得手，在柯瑞於三分線外出手落空後，他再完成一次「3分打」，在比賽剩下28.9秒時，讓灰熊領先達8分。

本季兩度獲選為單周最佳球員的莫蘭特，此役還送出8次助攻，並抓下5個籃板，還有2次阻攻。

© 2022 AFP