莫蘭特35分領軍 灰熊擊敗勇士殺進季後賽

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（法新社洛杉磯21日法新電報）美國職籃NBA曼菲斯灰熊靠莫蘭特（Ja Morant）延長賽最後48秒里連續兩記跳投命中，最後117比112擊敗金州勇士從附加賽勝出，灰熊睽違4年再進季後賽，首輪對上猶他爵士。

莫蘭特全場29投14中包含5記三分彈，攻下35分，幫灰熊一雪5天前例行賽最後一次對戰勇士時101比113輸球之恥。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）拚戰47分多鐘轟進39分，無奈全隊21次失誤，儘管下半場急起直追克服上半場落後13分的劣勢，仍與對手進入延長賽。

勇士延長賽靠着柯瑞跳投取得久違的領先，但艾倫（Grayson Allen）連續砍進2記三分球，灰熊重新要回領先。波爾（Jordan Poole）的三分球雖讓勇士再反超，但提爾曼（Xavier Tillman）轟進關鍵三分球，莫蘭特更連拿4分，幫灰熊擺脫勇士。

灰熊贏球後拿到西區第8種子，季後賽首輪將於23日作客鹽湖城，與猶他爵士打7戰4勝制的首輪季後賽。

砍進生涯單場三分球新高的莫蘭特說：「比賽終了前投進的那球一直是我想做到的，我喜歡有壓力，我也證明了自己。」

隨着21歲的莫蘭特帶領球隊勝出，輝雄也成為10年來最年輕的一支晉級季後賽隊伍。

© 2021 AFP