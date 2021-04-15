菅義偉訪美 是否將發表聲明提及台灣引關注

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（法新社東京15日電） 日本首相菅義偉今天動身前往華府會晤美國總統拜登，將成為與拜登舉行面對面會談的首位外國領袖，屆時雙方是否將發表提及台灣的聯合聲明引發關注。

菅義偉赴美前，美國、日本、澳洲與印度曾在3月間召開「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，隨後美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）又訪日。

布林肯與奧斯汀訪日期間，曾提及「台灣海峽和平穩定的重要性」。

本周英國「金融時報」（Financial Times）報導，華府要求發布一份提及台灣的聯合聲明，這將是自1969年以來，美日兩國領導人首次發布提及台灣的聯合聲明。

那是在日本與中國關係正常化前，當時的日本首相表示，維護「台灣地區」的和平與安全對於日本自身的安全至關重要。

金融時報的報導也提及，儘管美國敦促，但對於菅義偉是否應認可提及台灣的聲明，日方官員意見分歧。

日本外務省官員表示，美日領袖高峰會後是否發表聯合聲明尚未拍板。

而美方官員則說：「我們不會要求日本發表任何他們不會全力相挺的聲明。」

菅義偉發表任何有關台灣或人權的聲明將被中國密切關注，中國並警告日本，不要被對中國有偏見的國家誤導。

專家說，駐日美軍超過5萬人，雖然許多平民百姓或許會擔憂捲入爭端，不過台灣遭逢任何危機，美軍不太可能袖手旁觀。

此外，因中國的軍事態勢與人權問題日益引發關切，美日領袖會晤的主軸，意在向北京傳達兩國的聯合陣線立場。

日本智庫外交政策研究所（Foreign Policy Institute）所長宮家邦彥指出，菅義偉的訪美行，在東京被視為「東亞成為美國外交政策當務之急的象徵」。

他說：「這意味着當前華府與日本皆關切，過去十年東亞地區戰略環境出現巨變。」

預料拜登與菅義偉將重申，日本管轄的釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）適用美日安保條約，兩人發布的聯合聲明可能也會提及關切香港與新疆的人權。

儘管如此，近來日本試圖改善雙邊外交關係後，相當擔憂觸怒北京帶來的經濟衝擊。中國是日本的最大貿易夥伴。

譚普大學（Temple University）日本分校當代亞洲研究所所長迪雅里克（Robert Dujarric）說，日本不太可能支持就中國違反人權祭出經濟制裁的呼籲。

即使拜登與菅義偉針對如何因應中國人權紀錄未能採取一致立場，雙方在其他領域仍可相互合作，包括氣候變遷與確保半導體穩定供應等。

據報導，美日有意擬定有助於解決晶片供應短缺的協議，並避免集中化生產問題，尤其是在中國。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2021 AFP