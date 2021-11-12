華府制裁涉貪高官 柬埔寨跳腳

（法新社金邊12日電） 美國指控2名柬埔寨高官企圖透過柬國最大海軍基地的建設牟利，將他們列入制裁名單。金邊當局今天嚴厲譴責美國，並抨擊此舉凸顯華府「根本蔑視」柬埔寨主權。

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美國財政部本周宣布，柬埔寨國防部高官邵彼倫（Chau Phirun）以及海軍司令翁桑坎（Tea Vinh）被控涉及雲壤海軍基地（Ream Naval Base）貪腐案，財政部凍結兩人在美所有資產，並認定與兩人進行交易是犯罪。

華府指控邵彼倫與翁桑坎及其他柬國官員，共謀浮報基地建築款以中飽私囊。

柬埔寨外交部發表聲明說：「這是出自於地緣政治動機的毫無根據指控，柬埔寨嚴厲譴責美國針對柬國官員這種長臂管轄權（long-arm jurisdiction），美國對於主權國家的公眾人物採取抹黑之舉及單方面制裁行動…（顯示）根本蔑視他國的獨立自主，嚴重干涉內政。」

由於美方懷疑位於暹羅灣（Gulf of Thailand）的雲壤海軍基地轉手給中國使用，近年來這個爭議成了美、柬兩國關係的癥結。

柬埔寨一直在拆除基地里的設施，這些設施部分靠美援興建，並且曾供美軍進行軍演。

據華府戰略暨國際研究中心（CSIS）的亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative）指出，8月間拍攝的衛星畫面顯示，基地內有兩棟新的建物正在施工，意味着很可能中國正在推動新的協議。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）一再否認，柬國將同意中國解放軍進駐雲壤海軍基地。

© 2021 AFP