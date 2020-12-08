華府史密森尼動物園大貓熊將延後3年返中國

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（法新社華盛頓7日電） 美國華府史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）今天表示，已與中國野生動物保育機構達成協議，讓動物園內的大貓熊再多留3年。

美國與中國之間的貓熊租借協議原定於12月到期。

史密森尼國家動物園表示，已跟史密森尼保護生物學研究所（SCBI）與中國野生動物保護協會（CWCA）簽署了為期3年的延期協議。

根據協議，園內的22歲雌性大貓熊「美香」、23歲雄性大貓熊「添添」，以及它們在今年8月21日出生的幼崽「小奇蹟」，將延期至2023年12月再返回中國。

史密森尼國家動物園與SCBI的負責人曼福特（Steve Monfort）表示：「我和數百萬美國人一樣，期待未來3年見證小奇蹟成長，並在保育與了解大貓熊方面取得進一步進展。」

自1972年起，中國大貓熊就陸續進駐史密森尼國家動物園，而「美香」與「添添」則是在2000年末在史密森尼國家動物園展開旅美生活。

「小奇蹟」是「美香」與「添添」生下的第4隻成功存活幼崽，其餘3隻已返回中國。

中國估計有1800隻野生大貓熊，大部分生活在四川省，另約600隻大貓熊分布在全球各地的動物園與保育中心。

© 2020 AFP