華府年度烤架俱樂部晚宴爆疫情 拜登未出席

（法新社華盛頓6日電） 美國上周末華府年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner）爆發疫情，司法部長賈蘭德與商務部長雷蒙多和多名議員都在今天證實確診COVID-19；美國總統拜登沒有出席晚宴。

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烤架俱樂部晚宴是華府記者和政治人物的傳統年度聚會，過去兩年受疫情影響停辦，本月2日恢復舉行。

拜登政府至少兩名閣員和數名國會議員在赴會後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

美國司法部今天宣布， 69歲的司法部長賈蘭德（Merrick Garland）確診；商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）辦公室也宣布50歲的雷蒙多確診。

至少兩名出席晚宴的民主黨籍議員也染疫，「華盛頓郵報」報導還有幾名記者確診。

79歲的拜登沒有出席晚宴，但近日曾現身多個人很多的場合，現場鮮少賓客戴口罩。

白宮表示，拜登4日收到檢測陰性結果。拜登一周前接種第4劑疫苗。

然而副總統賀錦麗（Kamala Harris）近來可能有接觸史。美聯社報導，白宮今天表示，她的聯絡室主任西蒙斯（Jamal Simmons）確診，且先前曾與賀錦麗有密切接觸。

賀錦麗發言人表示，賀錦麗會遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）規定，並諮詢醫師，但計畫繼續走她的行程。

© 2022 AFP