華府智庫研究：美AI發展領先 中國崛起

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（法新社華盛頓25日電） 華府智庫「資訊科技與創新基金會」（ITIF）研究報告今天顯示，美國在人工智慧（AI）發展與使用方面領先對手，中國則是迅速崛起，歐洲聯盟則處於落後。

這項研究利用30個不同指標評估人工智慧，包括人才、研究活動、商業發展及硬體和軟體投資。

這項根據去年資料的研究顯示，美國在總分100分中以44.6分領先，其次是中國32分，歐盟23.3分。

研究人員發現，美國在新創公司投資及研發資金之類的關鍵領域執牛耳。

但中國在數個領域大有進展，去年在全球500大超級電腦中占最大宗，數量有214，高於美國113及歐盟91 。

這項研究報告的第一作者ITIF數據創新中心（Center for Data Innovation）主任卡斯楚（Daniel Castro）表示：「中國政府已將AI視為優先發展要務，而且逐漸出現成果。」

卡斯楚說：「美國和歐盟必須關注中國作為並有所因應，因為在AI研發和使用領域領先的國家將左右未來局勢，並大幅增進經濟競爭力，而那些落後的國家會在關鍵產業失去競爭力。」

歐盟在創投和私募股權資金方面特別落後，但在發表研究報告方面表現好一點。

研究報告顯示，中國在2018年發表約2萬4929篇AI研究論文；歐盟2萬418篇；美國1萬6233篇。研究可取得相關資料的最近年分是2018。

不過報告說：「美國研究平均素質仍高於中國和歐盟。」

報告最後也說，美國「在設計AI系統晶片上仍然領先全球」。

報告還說，為保持競爭力，歐洲需要提高研究稅務誘因，並擴大從事AI研究的公共研究機構。而美國若要維持領先，必須加強支持AI研究和部署，並加強培育國，同時吸引世界各地的頂尖人才。

© 2021 AFP