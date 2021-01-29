華府籲俄羅斯、土耳其速自利比亞撤軍

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（法新社紐約聯合國總部29日電） 美國政府今天呼籲俄羅斯與土耳其立即從利比亞撤軍。聯合國停火協議規定本月23日是外國軍隊撤出的最後期限，但是至今沒有一國遵守。

這項呼籲清楚說明美國新任總統拜登（Joe Biden）對利比亞的政策立場。

美國駐聯合國代理大使米爾斯（Richard Mills）在聯合國安理會利比亞會議上說：「我們呼籲包括俄羅斯、土耳其與阿拉伯聯合大公國在內等外國勢力，尊重利比亞主權，立即停止軍事干預利比亞。」

在聯合國支持下，衝突雙方去年10月23日達成停火協議，外國軍隊和傭兵都得在3個月內退出利比亞。本月23日是最後期限，但至今沒有任何一國採取行動。

米爾斯說：「根據去年10月的停火協議，我們呼籲土耳其和俄羅斯立即從利比亞撤軍，並撤走兩國在利比亞招募、部署和資助的外國僱傭兵和軍事代理人。」

聯合國估計，在利比亞約有2萬外國軍隊與傭兵以支持利比亞衝突雙方－分別是聯合國承認、位於首都的黎波里（Tripoli）的全國團結政府（Government of National Accord），另一則是盤據東部的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）。

根據聯合國，哈夫塔擁有阿拉伯聯合大公國、埃及與俄國的支持，特別是來自和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）有關的私人組織傭兵；全國團結政府則有土耳其和派往利比亞的敘利亞反叛勢力撐腰。

一名要求匿名的外交官透露，約有數千名傭兵分別來自敘利亞和蘇丹，以及約1000人來自查德。

米爾斯這項聲明清楚為拜登政策定調。前總統川普一度看似支持哈夫塔，不過川普在任期結束時的美國正式政策和聯合國支持的協議一致：所有外國軍隊都得撤離。

© 2021 AFP