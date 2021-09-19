華府聲援川粉遊行好冷清 群眾稀疏

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 數百人今天現身華盛頓國會山莊附近集會「為1月6日伸張正義」，聲援在1月6日大鬧國會山莊的前總統川普支持者，但參與遊行的群眾不多，甚至還不及安全部隊與記者人數。 約100至200名示威者現身參加「為1月6日伸張正義」（Justice for J6）集會，一些人肩上扛着右翼組織「百分之三者」（Three Percenters）的旗幟。這樣的人數遠低於主辦單位原本預期的700多人，更別說1月6日當天有數千人闖入國會山莊了。

數百名員警在國會山莊周邊巡邏，另有100名國民兵（National Guard）待命，國會山莊周圍也重新架起近2.5公尺高的黑色安全圍籬，可看出當局擔心1月6日的場景再次重演。

1月6日當天川粉闖入國會山莊大鬧的場景都被攝影畫面捕捉下來，今天一些川普的極右派支持者想改寫歷史，一個一個上台演講時都堅稱，那天被捕的群眾是「政治犯」，無一犯下暴力行為。

40歲的馬里蘭州居民史密斯（Tony Smith）表示，他前來參加活動是想表示，他認為那些因闖入國會山莊而被控告的人，應該獲得公平的司法程序。 群眾人數雖然不多，但偶有激情，不時聽到參與「為1月6日伸張正義」遊行的群眾與反遊行者之間零星的對杠喊叫，騎着腳踏車的警察還得進入人群處理紛爭，隔開不同陣營的示威者。

國會警察局（Capitol Police）逮捕4人，其中包括1名持槍男子。 活動主辦單位呼籲進行和平示威，但國會警察局長曼格爾（J. Thomas Manger）昨天告訴記者，有出現與示威相關的暴力威脅，一些是鎖定國會議員。

© 2021 AFP